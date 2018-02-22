الرياض تطالب النظام السوري بوقف العنف في الغوطة الشرقية

جانب من القصف على مدينة حمورية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:11 22/02/2018 حدث بتاريخ: 11:17 22/02/2018

طالبت الرياض قوات النظام السوري الخميس بوقف العنف في الغوطة الشرقية آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق، معربة عن القلق من أثر هذه الهجمات على المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في حسابها على "تويتر" الخميس "قلقون من استمرار هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية، وأثر ذلك على المدنيين هناك". واضافت "نشدد على ضرورة وقف النظام السوري للعنف".

وتشن قوات النظام السوري منذ الاحد غارات عنيفة على الغوطة الشرقية. وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، وبلغت حصيلة القتلى منذ بدء التصعيد العسكري أكثر من 320 مدنيا بينهم 76 طفلا.

ودعت الرياض قوات النظام الى السماح بادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية الى الغوطة. كما طالبت دمشق بالأخذ "بشكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة".