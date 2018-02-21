الوكالة السورية: دفعة جديدة من القوات الموالية لدمشق تصل إلى عفرين

صورة أرشيفية .. دفعة جديدة من القوات الموالية لدمشق تصل إلى عفرين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:28 21/02/2018 حدث بتاريخ: 18:28 21/02/2018

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن دفعة جديدة من القوات الموالية لدمشق وصلت إلى منطقة عفرين السورية يوم الأربعاء لمساعدة المقاتلين الأكراد في صد هجوم تركي هناك.

وذكرت الوكالة أن مراسلها أفاد بوصول ”مجموعات جديدة من القوات الشعبية إلى عفرين لدعم الأهالي في مواجهة...عدوان النظام التركي المتواصل على المنطقة“.

كانت تركيا حذرت يوم الثلاثاء من أن مقاتلين متحالفين مع حكومة دمشق سيواجهون ”عواقب خطيرة“ لدخولهم عفرين لدعم وحدات حماية الشعب الكردية.