الوكالة السورية: دفعة جديدة من القوات الموالية لدمشق تصل إلى عفرين
قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن دفعة جديدة من القوات الموالية لدمشق وصلت إلى منطقة عفرين السورية يوم الأربعاء لمساعدة المقاتلين الأكراد في صد هجوم تركي هناك.
وذكرت الوكالة أن مراسلها أفاد بوصول ”مجموعات جديدة من القوات الشعبية إلى عفرين لدعم الأهالي في مواجهة...عدوان النظام التركي المتواصل على المنطقة“.
كانت تركيا حذرت يوم الثلاثاء من أن مقاتلين متحالفين مع حكومة دمشق سيواجهون ”عواقب خطيرة“ لدخولهم عفرين لدعم وحدات حماية الشعب الكردية.