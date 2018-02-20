نيكي هيلي لعباس: المفاوضون الأمريكيون مستعدون للمحادثات

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك يوم الثلاثاء

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:20 20/02/2018 حدث بتاريخ: 21:20 20/02/2018

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي للرئيس الفلسطيني محمود لعباس يوم الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط إن المفاوضين الأمريكيين مستعدون ”لإجراء محادثات لكننا لن نلاحقكم“.

وكان جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره وجيسون جرينبلات مبعوثه للشرق الأوسط يجلسان خلف هيلي في اجتماع مجلس الأمن. ويعمل كوشنر وجرينبلات على خطة سلام جديدة في الشرق الأوسط.

ولم يمكث عباس في قاعة الاجتماع لسماع تصريحات هيلي.