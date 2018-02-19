الحكم بالاعدام على 4 متهمين في مصر لادانتهم بتأسيس خلية ارهابية

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:26 19/02/2018 حدث بتاريخ: 18:27 19/02/2018

قضت محكمة مصرية الاثنين باعدام أربعة متهمين وبالسجن ما بين 25 و15 عاما لـ26 آخرين لادانتهم بتأسيس خلية ارهابية ومحاولة اغتيال قاض، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

وبدأت محاكمة 30 متهما في هذه القضية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بعد أن وجهت لهم النيابة العامة عدة اتهامات بينها "تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون".

كما شملت الاتهامات بحسب المصدر القضائي "التعدي على المنشآت العامة والخاصة وحيازة أسلحة وذخيرة، وتفجير قنبلة أمام منزل فتحي البيومي، رئيس محكمة جنايات القاهرة".

وأفاد المصدر بأن احكام محكمة جنايات القاهرة بالإعدام صدرت حضوريا بحق اثنين من المدانين، وغيابيا بحق الاثنين الآخرين.

كما حكمت على 12 متهما غيابيا بالسجن 25 عاما وعلى 14 متهما حضوريا بالسجن 15 عاما.

ولا يزال لدى المتهمين فرصة الطعن في الحكم امام محكمة النقض.

ومنذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 وتصنيف جماعة الاخوان المسلمين "منظمة ارهابية" في نهاية العام نفسه، تخوض قوات الجيش والشرطة المصرية مواجهات شرسة ضد إسلاميين مسلحين وخصوصا في محافظة شمال سيناء حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية.

وقتل في هذه المواجهات مئات من الطرفين.