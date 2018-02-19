المرصد السوري: مقتل 18 مدنياً في قصف لقوات النظام على الغوطة الشرقية قرب دمشق

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:07 19/02/2018 حدث بتاريخ: 16:12 19/02/2018

قتل 18 مدنياً الاثنين في قصف جوي ومدفعي لقوات النظام استهدف مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدف القصف مدناً وبلدات عدة بعد تصعيد جديد لقوات النظام منذ مساء الأحد ضد معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق. وسجلت مدينة حمورية أكبر حصيلة اذا قتل جراء الغارات تسعة مدنيين على الأقل، وفق المرصد، الذي أشار إلى أن "أعداد القتلى مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض".