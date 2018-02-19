المرصد السوري: مقتل 18 مدنياً في قصف لقوات النظام على الغوطة الشرقية قرب دمشق
قتل 18 مدنياً الاثنين في قصف جوي ومدفعي لقوات النظام استهدف مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واستهدف القصف مدناً وبلدات عدة بعد تصعيد جديد لقوات النظام منذ مساء الأحد ضد معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق. وسجلت مدينة حمورية أكبر حصيلة اذا قتل جراء الغارات تسعة مدنيين على الأقل، وفق المرصد، الذي أشار إلى أن "أعداد القتلى مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض".