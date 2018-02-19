غارات اسرائيلية ردا على اطلاق صاروخ من غزة على جنوب اسرائيل

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:02 19/02/2018 حدث بتاريخ: 10:07 19/02/2018

شنت مقاتلات اسرائيلية فجر الاثنين غارات على مواقع لحركة المقاومة الاسلامية حماس في غزة ردا على اطلاق صاروخ من القطاع على جنوب اسرائيل، بحسب بيان للجيش الاسرائيلي.

ولم تؤد غارات الاثنين ولا الصاروخ الذي اطلق من غزة الى سقوط قتلى او جرحى.

وشهد اليومان الاخيران هجمات متبادلة بين الطرفين. وكانت القوات الاسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين خلال تبادل لاطلاق النار عند الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، كما استهدفت الطائرات الحربية الاسرائيلية 18 موقعا لحركة حماس في سلسلتين من الضربات الجوية، بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي.

وجاءت الغارات ردا على انفجار يبدو انه نجم عن عبوة فلسطينية يدوية الصنع عند السياج الحدودي مع غزة. وقد ادى الى جرح اربعة جنود اسرائيليين كانوا يتفقدون السياج الحدودي.

واعلن الجيش ان "جنديين اصيبا بجروح بالغة وثالث اصيب بجروح متوسطة الخطورة وآخر بجروح طفيفة".

وتشهد المنطقة الحدودية بين غزة واسرائيل توترا هو الاخطر منذ الحرب الاخيرة في 2014 بين القوات الاسرائيلية وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

واعلن الجيش الاسرائيلي في بيانه ان مقاتلاته "استهدفت بنى تحتية تحت الارض في جنوب قطاع غزة ردا على اطلاق صاروخ على اسرائيل".

ولم يوضح البيان طبيعة البنى المستهدفة.