سوريا.. قتلى بانفجار سيارة في القامشلي

أرشيفية لتفجير سابق في القامشلي

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:06 19/02/2018 حدث بتاريخ: 23:52 18/02/2018

انفجرت سيارة ملغومة في مدينة القامشلي، التي يغلب على سكانها الأكراد شمال شرقي سوريا، الأحد، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين، حسبما أوردت وكالة الأنباء العربية السورية "سانا".

وذكرت الوكالة الحكومية نقلا عن مسؤول في مقر الشرطة بمحافظة الحسكة أن الانفجار استهدف الحي الغربي في المدينة.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية على مساحات واسعة من الأراضي في شمال شرق سوريا بما في ذلك معظم محافظة الحسكة، حيث تقع مدينة القامشلي.

ولم يتضح بعد ما الذي كان يستهدفه الهجوم في القامشلي، التي تقع في الريف الشمالي لمحافظة الحسكة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن آخر انفجار استهدف المدينة كان في سبتمبر، عندما انفجرت دراجةنارية قرب الإدارة المالية، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة عدد من الأشخاص.