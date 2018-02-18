اليمن: التحالف يعترض صاروخا باليستيا فوق المخا

قوات التحالف تعترض صاروخا باليستيا فوق المخا

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:30 18/02/2018 حدث بتاريخ: 18:55 18/02/2018

اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية باتريوت التابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الأحد، صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مديرية المخا بمحافظة تعز.

وتتبع منظومة الدفاع الصاروخية باتريوت للقوات العسكرية الإماراتية، التي تدير العمليات العسكرية في جبهة الساحل الغربي، وتعمل ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد دمرت في غارة جوية قبل أيام منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لميليشيات الحوثي، بالقرب من مطار الحديدة، حيث كانت تعمل على تجهيزها لإطلاق الصواريخ.

التصدي لهجوم حوثي شمالي كرش

وصدت قوات الشرعية والمقاومة اليمنية هجوما لميليشيات الحوثي على مواقع تابعة للجيش والمقاومة شمالي كرِش.

وقالت مصادر عسكرية إن ميلشيات الحوثي شنت هجوما، صدته القوات الشرعية، على مواقع في خداش والحويمي وقرن العلب.

وأضافت أن قوات الشرعية والمقاومة قصفت بالمدفعية مواقع وتجمعات عسكرية للحوثيين في الشريجه والمشجوره.