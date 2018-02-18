مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة
أعلنت مصادر طبية فلسطينية الاحد مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة في اجواء تصعيد للعنف بعد تفجير أسفر عن جرح جنود اسرائيليين على الحدود مع القطاع ردت عليه اسرائيل بغارات على مواقع لحماس.
وقالت المصادر ان الفلسطينيين هما سالم محمد صباح وعبد الله ايمن أبو شيخة، وكلاهما في السابعة عشرة من العمر، قتلا في شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
وذكر شهود عيان فلسطينيون ان الفلسطينيين أصيبا بالرصاص في اطلاق نار بالقرب من الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وقال الجيش الاسرائيلي انه اطلق "عيارات تحذيرية" باتجاه مجموعة من الفلسطينيين كانت تقترب بشكل يثير الشبهة من السياج الحدودي.
واوضح الجيش الاسرائيلي انه شن منذ السبت ضربات جوية على 18 "هدفا ارهابيا يعود لحماس" في قطاع غزة.
وهذا التصعيد للعنف هو الأخطر على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة منذ نهاية الحرب الأخيرة في العام 2014.