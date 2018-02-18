صورة ارشيفية لاحد عناصر حركة حماس اثناء تدريبات في قطاع غزة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:01 18/02/2018 حدث بتاريخ: 10:01 18/02/2018

أعلنت مصادر طبية فلسطينية الاحد مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة في اجواء تصعيد للعنف بعد تفجير أسفر عن جرح جنود اسرائيليين على الحدود مع القطاع ردت عليه اسرائيل بغارات على مواقع لحماس.

وقالت المصادر ان الفلسطينيين هما سالم محمد صباح وعبد الله ايمن أبو شيخة، وكلاهما في السابعة عشرة من العمر، قتلا في شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وذكر شهود عيان فلسطينيون ان الفلسطينيين أصيبا بالرصاص في اطلاق نار بالقرب من الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال الجيش الاسرائيلي انه اطلق "عيارات تحذيرية" باتجاه مجموعة من الفلسطينيين كانت تقترب بشكل يثير الشبهة من السياج الحدودي.

واوضح الجيش الاسرائيلي انه شن منذ السبت ضربات جوية على 18 "هدفا ارهابيا يعود لحماس" في قطاع غزة.

وهذا التصعيد للعنف هو الأخطر على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة منذ نهاية الحرب الأخيرة في العام 2014.