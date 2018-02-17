ارجاء محاكمة سعودي يشتبه بانه مدبر الاعتداء على المدمرة كول في غوانتانامو
اعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ان محاكمة المشتبه به الرئيسي في االهجوم على المدمرة الاميركية كول قبالة سواحل اليمن في العام 2000، توقفت بعدما رفض محامو الدفاع العودة مع استئناف جلسة الاستماع.
وقطع القاضي العسكري فانس سباث الجلسة وقد بدا عليه الغضب لانه لم يتمكن من اعادة محامي عبد الرحيم الناشري الرئيسيين الى المحكمة.
ويعد السعودي عبد الحريم الناشري مدبر الهجوم على المدمرة الذي اودى بحياة 17 اميركيا.
وحسب محضر الجلسة، اشتكى القاضي من انه لا يستطيع اجبار محامي الناشري وهم مدنيون، على متابعة الجلسة حتى عبر الفيديو. وقال ان "هذا يدل على عدم احترام القوانين من قبلهم، انهم لا ينفذون الاوامر".
وقال البنتاغون "لا نعرف متى ستستأنف الجلسات التمهيدية".