ارجاء محاكمة سعودي يشتبه بانه مدبر الاعتداء على المدمرة كول في غوانتانامو

المدمرة الاميركية كول بعد الهجوم الذي تعرضت له في 12 اكتوبر 2000 قبالة سواحل اليمن

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:25 17/02/2018 حدث بتاريخ: 12:34 17/02/2018

اعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ان محاكمة المشتبه به الرئيسي في االهجوم على المدمرة الاميركية كول قبالة سواحل اليمن في العام 2000، توقفت بعدما رفض محامو الدفاع العودة مع استئناف جلسة الاستماع.

وقطع القاضي العسكري فانس سباث الجلسة وقد بدا عليه الغضب لانه لم يتمكن من اعادة محامي عبد الرحيم الناشري الرئيسيين الى المحكمة.

ويعد السعودي عبد الحريم الناشري مدبر الهجوم على المدمرة الذي اودى بحياة 17 اميركيا.

وحسب محضر الجلسة، اشتكى القاضي من انه لا يستطيع اجبار محامي الناشري وهم مدنيون، على متابعة الجلسة حتى عبر الفيديو. وقال ان "هذا يدل على عدم احترام القوانين من قبلهم، انهم لا ينفذون الاوامر".

وقال البنتاغون "لا نعرف متى ستستأنف الجلسات التمهيدية".