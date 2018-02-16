توقيف قاتل والده وهو يتلقى العزاء بوفاته

عناصر تابعة لقوى الأمن اللبناني

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:15 16/02/2018 حدث بتاريخ: 18:15 16/02/2018

أوقفت السلطات اللبنانية شابا أثناء تلقيه العزاء بموت والده، بعدما أظهرت التحقيقات أنه هو الذي قتله، بحسب ما أفادت الشرطة الجمعة.

وكانت جثّة الوالد البالغ من العمر 53 عاما عثر عليها في منزله في مدينة جبيل الساحلية شمال بيروت قبل أيام، وتبيّن أنه قضى ذبحا، بحسب ما جاء في بيان صادر عن قوى الأمن اللبناني تلقته وكالة فرانس برس.

وفيما كان ابنه البالغ 26 عاما يتلقى العزاء بموت والده الاثنين، توصّلت التحقيقات إلى أنه هو من قام بقتله، فجرى توقيفه بعد "أقل من 48 ساعة من الجريمة"، بحسب المصدر.

وأضاف البيان "بالتحقيق معه، اعترف بارتكابه جريمة القتل لأسباب شخصية ومادية"، وتبيّن أنه ألقى السكين أداة الجريمة في حرج بلدة مجاورة.

وأحيل الموقوف إلى القضاء. وتصل عقوبة جرائم القتل في القانون اللبناني إلى الإعدام، لكن هذه العقوبة لم تعد تنفّذ عمليا منذ العام 2004.