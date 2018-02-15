اصابة سبعة مستشفيات خلال اسبوعين في ادلب

يتفحصان الدمار في مسشتفى شام في منطقى ادلب اثر الغارات 15 فبراير 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:21 15/02/2018 حدث بتاريخ: 20:27 15/02/2018

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس ان احد المستشفيات اصيب بضربة جوية في محافظة ادلب، شمال غرب سوريا، وهو المركز الطبي السابع الذي يتم استهدافه خلال اسبوعين بغارات للنظام او حليفته روسيا.

وبدعم من الطيران الروسي، تشن القوات الموالية للنظام السوري هجوما منذ 25 كانون الاول/ديسمبر لاستعادة جنوب شرق ادلب، المحافظة التي لا تزال خارج سيطرة دمشق.

وتخضع هذه المحافظة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" التي يهيمن عليها الفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان "طائرات روسية استهدفت مستشفى شام الجراحي في بلدة حاس، وهو آخر مستشفى في الخدمة في ريف ادلب الجنوبي الشرقي".

وبحسب المرصد، فقد تم "خلال اسبوعين استهداف سبعة مشاف وعيادات طبية في ادلب في غارات جوية للنظام وحليفته روسيا".

وشاهد مراسل فرانس برس دمارا في المستشفى لحق بأجزاء "واسعة منه في الصيدلية والمختبر وجناح المرضى وغرف العمليات كما اصيبت العيادات والمستودع".

وقال مدير المستشفى واصل الجرك لفرانس برس إن المستشفى "كان الأخير قيد الخدمة بعد خروج كافة مشافي المنطقة عن الخدمة".

من جهتها، اعتبرت منظمة "اطباء بلا حدود" ان تجدد قصف المرافق الطبية في شمال غرب سوريا "مدعاة للغضب ولا يمكن السكوت عنه".

وقالت في بيان الثلاثاء "الحقيقة المحزنة التي لا يمكن إنكارها ويا للاسف، هي أن المناطق المدنية، وخصوصا المرافق الصحية، تتعرض للقصف في شمال غرب سوريا".

واضافت ان "الغارات الجوية رغم انتظام وتيرتها خلال النزاع المستمر منذ سبعة أعوام، تزداد حدتها".

وحذرت المنظمة من أن "تعرض المناطق المدنية وبناها التحتية والمرافق الطبية للقصف ينبىء بحدوث كارثة (...) وفي كل مرة يتعرض مستشفى للقصف تزداد احتياجات مزيد من الأشخاص في ظل تقلص الخدمات الصحية المتوافرة".