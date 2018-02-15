وزير الشؤون الخارجية العماني يقوم بزيارة نادرة لمسؤول عربي الى المسجد الاقصى

وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي "وسط" يزور المسجد الاقصى في القدس الشرقية في 15 فبراير

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:23 15/02/2018 حدث بتاريخ: 18:23 15/02/2018

وصل وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله الخميس الى المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة، في زيارة نادرة لمسؤول عربي الى الموقع، بحسب مراسلة لفرانس برس.

وكان في استقبال الوزير العماني كل من مدير الاوقاف الاسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب، ومدير المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني، ونائب محافظ مدينة القدس عبد الله صيام.

والحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة هو اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

وقال الخطيب ان هذه "زيارة تاريخية لدعم اهل القدس والمسجد الاقصى".

وزار الوزير كلا من قبة الصخرة والمسجد الاقصى.

وكان الوزير العماني التقى ظهر الخميس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

والقدس في صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت اسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته عام 1967 ثم اعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة ابدية" لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.