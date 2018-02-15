وزير الشؤون الخارجية العماني يصل المسجد الاقصى في القدس في زيارة نادرة لمسؤول عربي
وصل وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله الخميس الى المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة، في زيارة نادرة لمسؤول عربي الى الموقع، بحسب مراسلة لفرانس برس.
وكان في استقبال الوزير العماني كل من مدير الاوقاف الاسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب، ومدير المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني، ونائب محافظ مدينة القدس عبد الله صيام. والحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة هو اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.