وزير الشؤون الخارجية العماني يصل المسجد الاقصى في القدس في زيارة نادرة لمسؤول عربي

وزير الشؤون الخارجية العماني يصل المسجد الاقصى في القدس

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:13 15/02/2018 حدث بتاريخ: 17:22 15/02/2018

وصل وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله الخميس الى المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة، في زيارة نادرة لمسؤول عربي الى الموقع، بحسب مراسلة لفرانس برس.

وكان في استقبال الوزير العماني كل من مدير الاوقاف الاسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب، ومدير المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني، ونائب محافظ مدينة القدس عبد الله صيام. والحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة هو اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.