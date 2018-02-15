تيلرسون يؤكد أن بلاده لم تمنح الوحدات الكردية في سوريا سلاحاً ثقيلاً حتى تسترده
أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون من بيروت أن بلاده لم تمنح وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا سلاحاً ثقيلاً حتى تسترده منهم، وذلك قبل وقت قصير من انتقاله الى تركيا التي تتهم واشنطن بذلك.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في ختام زيارة الى بيروت "لم نعط أبداً أسلحة ثقيلة الى وحدات حماية الشعب الكردية، وبالتالي لا يوجد شيء لاستعادته" في معرض تعليقه على اتهامات تركيا التي تطالب واشنطن بجمع السلاح الثقيل من المقاتلين الأكراد في سوريا.