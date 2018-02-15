تيلرسون يؤكد أن بلاده لم تمنح الوحدات الكردية في سوريا سلاحاً ثقيلاً حتى تسترده

وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في بيروت

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:53 15/02/2018 حدث بتاريخ: 17:01 15/02/2018

أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون من بيروت أن بلاده لم تمنح وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا سلاحاً ثقيلاً حتى تسترده منهم، وذلك قبل وقت قصير من انتقاله الى تركيا التي تتهم واشنطن بذلك.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في ختام زيارة الى بيروت "لم نعط أبداً أسلحة ثقيلة الى وحدات حماية الشعب الكردية، وبالتالي لا يوجد شيء لاستعادته" في معرض تعليقه على اتهامات تركيا التي تطالب واشنطن بجمع السلاح الثقيل من المقاتلين الأكراد في سوريا.