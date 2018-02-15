بدء التحقيق مع رئيس حزب مصر القوية

الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:45 15/02/2018 حدث بتاريخ: 14:45 15/02/2018

بدأت نيابة أمن الدولة العليا في مصر التحقيق مع الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، في اتهامه بالتعاون مع كيانات إعلامية معادية للدولة ، حسبما أكد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الالمانية.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر بضبط وإحضار أبو الفتوح وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب.

وكان موقع التليفزيون المصري على الانترنت ذكر مساء أمس الاربعاء أن" النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار أبو الفتوح ، على ذمة إحدى القضايا الخاصة بالاتصال بتنظيم الإخوان الإرهابي".

ومن جانبه، أعلن حزب مصر القوية/ اسلامى معارض/ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك" مساء أمس" اعتقال رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح بعد مداهمة قوة أمنية لمنزله بالتجمع الخامس".