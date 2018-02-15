عدد قياسي من الضحايا المدنيين جراء اعتداءات في افغانستان عام 2017

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:02 15/02/2018 حدث بتاريخ: 10:07 15/02/2018

سقط حوالى 2300 مدني بين قتيل وجريح في عمليات انتحارية وهجمات في أفغانستان عام 2017، في اعلى حصيلة تسجلها الامم المتحدة حتى الآن في هذا البلد.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة افغانستان في تقريرها السنوي حول الضحايا المدنيين الصادر الخميس أن 57 عملية انتحارية وغيرها من الاعتداءات أسفرت بصورة إجمالية عن سقوط 605 قتلى و1690 جريحا بزيادة 17% عن العام السابق، لتصبح الاعتداءات مع الألغام وغيرها من المتفجرات السبب الأول لسقوط القتلى والجرحى نتيجة النزاع في أفغانستان، تليها المعارك البرية.