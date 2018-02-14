ضبط صواريخ إيرانية بعيدة المدى في مواقع خسرها الحوثيون

صورة أرشيفية .. قوات الشرعية تضبط صواريخ بعيدة المدى في حيس

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:06 14/02/2018 حدث بتاريخ: 22:00 14/02/2018

عثرت قوات الشرعية اليمنية على 11 صاروخا بعيد المدى لمليشيات الحوثي الإيرانية، وذلك أثناء تمشيط مواقع تم تحريرها في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية إن الصواريخ التي تم العثور عليها هي 6 صواريخ، يزن الواحد منها 500 كلغ، و5 صواريخ أخرى وزن الصاروخ الواحد منها 200 كلغ.

وخاضت قوات الشرعية والمقاومة اليمنية مسنودة بطائرات التحالف العربي، معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهة ميدي بمحافظة حجة.

وتمكنت قوات الجيش ومقاتلات التحالف العربي، الثلاثاء، من استهداف عدد من المواقع وتجمعات وآليات عسكرية تابعة للمليشيات الانقلابية في جبهة ميدي بمحافظة حجة.