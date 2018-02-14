تيلرسون يطالب ايران بسحب مقاتليها من سوريا

وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في عمان

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:23 14/02/2018 حدث بتاريخ: 17:29 14/02/2018

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الاربعاء في عمان ان على ايران سحب مقاتليها من سوريا، مؤكدا ان وجودها في هذا البلد يؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة.

وقال تيلرسون خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الاردني أيمن الصفدي في عمان "نحن قلقون بشأن الحادث الاخير المتعلق باسرائيل وايران في سوريا، واعتقد ان هذا يوضح مجددا لماذا لا يؤدي الوجود الايراني في سوريا سوى الى زعزعة الاستقرار".

واضاف "نعتقد ان على ايران سحب عسكرييها... الميليشيا التابعة لها من سوريا وان تسمح بالأمل في ان تتعزز عملية السلام في جنيف".

واعلنت الولايات المتحدة السبت دعمها لاسرائيل بعد غارات جوية شنها الجيش الاسرائيلي في سوريا مستهدفا مواقع عسكرية قال انها سورية وايرانية.

وشنت اسرائيل السبت الماضي سلسلة غارات جوية في سوريا على اهداف سورية وايرانية ردا على اختراق طائرة ايرانية اطلقت من سوريا مجالها الجوي، بحسب الجيش الاسرائيلي، لكن طهران نفت هذا الامر.

واعقب ذلك سقوط مقاتلة اسرائيلية "اف 16" في الاراضي الاسرائيلية.