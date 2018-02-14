وزير خارجية تركيا يعلن عن خمسة مليارات دولار للعراق على شكل قروض واستثمارات

وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:24 14/02/2018 حدث بتاريخ: 13:28 14/02/2018

اعلن وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو في الكويت الاربعاء ان انقرة ستخصص خمسة مليارات دولار للعراق على شكل قروض واستثمارات، وذلك في ختام اجتماع دولي لاعادة اعمار هذا البلد في اعقاب الحرب المدمرة مع تنظيم الدولة الاسلامية.

واعلنت من جهتها السعودية انها ستخصص مليار دولار لمشاريع استثمارية في العراق و500 مليون دولار اضافية لدعم الصادرات العراقية، بينما قالت قطر انها ستخصص مليار دولار على شكل قروض واستثمارات.

وكانت الكويت، التي تعرضت لاجتياح عراقي في 1990، اعلنت في وقت سابق انها ستقدم للعراق مليار دولار على شكل قروض وستقوم باستثمار مليار دولار آخر للمساهمة في اعادة اعمار البلد الجار.

ويتطلع العراق الاربعاء الى أن يقابل المجتمع الدولي "انتصاره" على تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف بمساهمة مالية ضخمة تعيد بناء ما دمرته حرب السنوات الثلاث.

وكانت بغداد أعلنت أنها "انتصرت" على تنظيم الدولة الإسلامية في كانون الأول/ديسمبر بعدما استعادت قواتها، مدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، اجزاء واسعة من البلاد كان التنظيم المتطرف عليها في منتصف العام 2014.