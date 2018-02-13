الجيش المصري يعلن حصيلة 4 أيام من "عملية سيناء"

دبابات للجيش المصري في سيناء - أرشيف

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:22 13/02/2018 حدث بتاريخ: 23:23 13/02/2018

أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، أنه قتل 38 "تكفيريا" وأوقف 526 آخرين مشتبها بهم في شمال ووسط سيناء، خلال الأربعة أيام الماضية من العملية العسكرية "سيناء 2018" التي أطلقها الجمعة للقضاء على "الإرهاب".

وقال المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي في بيان "أسفرت العمليات عن القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 تكفيريين أثناء الاختباء بأحد المنازل بنطاق مدينة العريش" كبرى مدن محافظة شمال سيناء.

وأكد البيان "القبض على عدد 400 فرد من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم منهم جنسيات أجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وبذلك تصل حصيلة القتلى في صفوف المتطرفين إلى 38 مع ارتفاع عدد الموقوفين إلى 526 منذ إطلاق العملية الجمعة الماضي.

وباشر الجيش هذه العملية العسكرية قبل نحو شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية، حاشدا تشكيلات من القوات الجوية والبحرية داخل وخارج سيناء، معقل الفرع المصري لتنظيم داعش المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وتركز التحركات العسكرية على شمال ووسط سيناء لكنها تمتد أيضا إلى مناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة بإعادة فرض الأمن في سيناء في غضون ثلاثة أشهر.

وكان ذلك بعد أيام من اعتداء استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء أوقع أكثر من 300 قتيل.

وتشكل سيناء معقلا للفرع المصري لداعش، حيث نفذ التنظيم المتطرف عشرات الاعتداءات ضد قوات الأمن قتل فيها مئات الجنود والشرطيين.