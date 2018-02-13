ارتفاع حصيلة قتلى الجهاديين في عملية الجيش المصري في سيناء إلى 38 فردا

وحدات من الجيش المصري خلال عملية سيناء 2018

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:07 13/02/2018 حدث بتاريخ: 15:13 13/02/2018

أعلن الجيش المصري في بيان الثلاثاء عن مقتل عشرة "تكفيرين" وتوقيف 400 آخرين في شمال ووسط سيناء في اطار العملية العسكرية "سيناء 2018" التي اطلقها للقضاء على "الارهاب".

وقال المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي في البيان "اسفرت العمليات عن (..) القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 تكفيريين أثناء الإختباء بأحد المنازل بنطاق مدينة العريش".

وقال البيان إنه تم "القبض على عدد 400 فرد من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم منهم جنسيات أجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وبذلك تصل حصيلة القتلى في صفوف الجهاديين إلى 38 قتيلا مع ارتفع عدد الموقوفين إلى 526 منذ اطلاق العملية الجمعة الماضي.

وباشر الجيش المصري هذه العملية العسكرية قبل نحو شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية، حاشدا تشكيلات من القوات الجوية والبحرية داخل وخارج سيناء، معقل الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وتركز التحركات العسكرية المصرية على شمال ووسط سيناء لكنها تمتد أيضا إلى مناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وفي اواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المرشح الجدي الوحيد للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 اذار/مارس المقبل، رئيس هيئة الاركان في القوات المسلحة المصرية باعادة فرض الامن في سيناء في غضون ثلاثة اشهر، مع استخدام "كل القوة الغاشمة".

وجاء ذلك بعد ايام من اعتداء استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء واوقع اكثر من 300 قتيل، ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه.