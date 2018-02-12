وزير الخارجية الفرنسي في بغداد للتباحث في اعادة الاعمار

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:03 12/02/2018 حدث بتاريخ: 10:12 12/02/2018

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاثنين الى بغداد للتباحث مع المسؤولين العراقيين حول اعادة اعمار البلاد وضمان استقراره بعد الهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة الاسلامية.

وصرح لودريان عند وصوله الى المطار "لقد أتيت لاعبر عن دعم فرنسا ومرافقتكم (في مسيرة اعادة الاعمار). سنكون دائما الى جانبكم كما فعلنا لدى مشاركتنا في التحالف (الدولي ضد الجهاديين) وسنكون كذلك خلال مرحلة اعادة الاعمار"، مشيرا الى استقرار البلاد واعادة اعمارها.

ورد نظيره العراقي ابراهيم الجعفري "نأمل ان نستفيد من الخبرة الفرنسية في اعادة الاعمار"، في الوقت الذي يُفتتح فيه الاثنين مؤتمر في الكويت حول اعادة اعمار العراق.

ومن المقرر ان يلتقي لودريان الذي زار العراق في آب/اغسطس الماضي رئيس الوزراء حيدر العبادي والرئيس فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري.

وتشكل اعادة اعمار العراق ثاني منتج للنفط في منظمة اوبك مشروعا ضخما تُقدر كلفته بمئة مليار دولار، بحسب ما أعلن العبادي امام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في اواخر كانون الثاني/يناير الماضي.