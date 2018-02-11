المرصد السوري: مقتل 5 في ضربات جوية للنظام السوري في دوما

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:29 11/02/2018 حدث بتاريخ: 17:34 11/02/2018

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد (11 فبراير شباط) إن خمسة أشخاص قُتلوا وأُصيب نحو 40 آخرين جراء ضربات جوية لقوات النظام السوري على بلدة دوما أمس السبت (10 فبراير شباط).

ودكت طائرات النظام السوري بلدة دوما على مشارف دمشق أمس في إطار اشتباكات مُكثفة مستمرة في الغوطة الشرقية منذ أواخر يناير كانون الثاني.

ونشرت جماعة الخوذ البيضاء المعنية بالدفاع المدني لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لما يبدو أنه لحظة توجيه ضربة جوية على منطقة سكنية في دوما ونقل مصابين إلى سيارة إسعاف.

وأظهرت لقطات أخرى إطفاء الجماعة لحريق داخل أحد المنازل بعد إحدى الضربات الجوية.

وكان المرصد ومقره بريطانيا قال يوم الجمعة (9 فبراير شباط) إن عدد القتلى على مدى أربعة أيام سابقة بلغ 299.