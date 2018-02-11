الرئيس السوداني يقيل مدير جهاز الأمن الوطني ويعيد المدير السابق

الرئيس السوداني عمر البشير

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:25 11/02/2018 حدث بتاريخ: 13:25 11/02/2018

ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الأحد أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أقال المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول مهندس محمد عطا فضل المولى وأعاد المدير السابق للجهاز إلى منصبه.

وقالت الوكالة إن البشير أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني خلفا لفضل المولى.

وكان فضل المولى عضوا في وفد سوداني زار القاهرة الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين بشأن قضايا الأمن والمياه.