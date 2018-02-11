الجيش المصري يقول إنه قتل 16 "عنصرا تكفيريا" في عملية سيناء
قالت القوات المسلحة المصرية في بيان نقله التلفزيون اليوم الأحد إنها قضت على 16 "عنصرا تكفيريا" في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية".
وقال البيان "القضاء على 16 عنصرا تكفيريا والقبض على أربعة أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات وضبط 30 مشتبها بهم".
وبدأت (العملية الشاملة سيناء 2018) صباح الجمعة قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين محافظة شمال سيناء.