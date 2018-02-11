الجيش المصري يقول إنه قتل 16 "عنصرا تكفيريا" في عملية سيناء

وحدات من الجيش المصري خلال عملية سيناء 2018

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:16 11/02/2018 حدث بتاريخ: 11:35 11/02/2018

قالت القوات المسلحة المصرية في بيان نقله التلفزيون اليوم الأحد إنها قضت على 16 "عنصرا تكفيريا" في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية".

وقال البيان "القضاء على 16 عنصرا تكفيريا والقبض على أربعة أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات وضبط 30 مشتبها بهم".

وبدأت (العملية الشاملة سيناء 2018) صباح الجمعة قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين محافظة شمال سيناء.