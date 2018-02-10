إسقاط مروحية تركية خلال قصف عفرين

صورة أرشيفية لمروحية تركية

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:09 10/02/2018 حدث بتاريخ: 16:03 10/02/2018

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، عن إسقاط مروحية تركية فوق أقليم هاتاي جنوبي البلاد، خلال مشاركتها في العمليات العسكرية في بلدة عفرين السورية.

يأتي ذلك بعدما استأنفت تركيا في عفرين حملة القصف الجوي، التي علقتها مؤقتا عقب إسقاط المعارضة السورية لطائرة روسية في محافظة إدلب في الثالث من فبراير.

ولم يبين أردوغان مصير طاقم الطائرة، وما إذا كان للحادث ضحايا في المنطقة، التي سقطت بها الطائرة.

وبدأت تركيا عملية جوية وبرية في عفرين في 20 يناير لاستهداف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، التي ترى أنها جناح مسلح لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يحارب أنقرة منذ 3 عقود.