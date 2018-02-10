متحدث باسم الجيش: إسرائيل لا تسعى للتصعيد في المنطقة

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:06 10/02/2018 حدث بتاريخ: 14:08 10/02/2018

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم السبت إن إسرائيل لا تسعى للتصعيد في المنطقة.

وأضاف ”نحن مستعدون ومتأهبون وقادرون على تكليف من يهاجمنا ثمنا باهظا ولكننا لا نسعى لتصعيد الموقف. كان هذا عملا دفاعيا أثاره تصرف عدواني إيراني ونحن ندافع عن مجالنا الجوي وسيادتنا والمدنيين“ في إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد قالت في وقت سابق يوم السبت إنها أسقطت طائرة إيرانية بلا طيار انتهكت مجالها الجوي كما قصفت 12 هدفا إيرانيا وسوريا على الأقل في سوريا، مشيرة إلى أن مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16 أصيبت بنيران سورية وتحطمت في شمال إسرائيل.