متحدث باسم الجيش: إسرائيل لا تسعى للتصعيد في المنطقة
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم السبت إن إسرائيل لا تسعى للتصعيد في المنطقة.
وأضاف ”نحن مستعدون ومتأهبون وقادرون على تكليف من يهاجمنا ثمنا باهظا ولكننا لا نسعى لتصعيد الموقف. كان هذا عملا دفاعيا أثاره تصرف عدواني إيراني ونحن ندافع عن مجالنا الجوي وسيادتنا والمدنيين“ في إسرائيل.
وكانت إسرائيل قد قالت في وقت سابق يوم السبت إنها أسقطت طائرة إيرانية بلا طيار انتهكت مجالها الجوي كما قصفت 12 هدفا إيرانيا وسوريا على الأقل في سوريا، مشيرة إلى أن مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16 أصيبت بنيران سورية وتحطمت في شمال إسرائيل.