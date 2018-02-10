الجيش: سقوط طائرة إف16 إسرائيلية بعد هجوم على "أهداف إيرانية" في سوريا

طائرة اف 16 اسرائيلية

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:57 10/02/2018 حدث بتاريخ: 11:58 10/02/2018

سقطت مقاتلة من طراز إف16 إسرائيلية السبت في إسرائيل فيما كان الجيش يشن هجمات على "أهداف إيرانية" في سوريا بعد اعتراض طائرة بدون طيار انطلقت من الأراضي السورية، على ما أعلن الجيش .

وكتب متحدث عسكري هو اللفتنانت جوناثان كونريكوس على تويتر أن "قوات الدفاع الإسرائيلية استهدفت أنظمة المراقبة الإيرانية في سوريا التي أرسلت الطائرة بدون طيار إلى المجال الجوي الإسرائيلي" مضيفا "نيران كثيفة من المضادات الجوية السورية وتحطم طائرة إف16 في إسرائيل، الطياران بخير".

وأعلنت الشرطة تحطم طائرة إف16 في منطقة وادي جزريل شرق مدينة حيفا، في شمال اسرائيل.

وكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي على صفحته على "فيسبوك" أن أنظمة الدفاع الجوي الاسرائيلية رصدت "إطلاق طائرة دون طيار إيرانية من مطار تيفور في منطقة تدمر في سوريا باتجاه اسرائيل". وأشار الى أن مروحية أباتشي أسقطتها "داخل إسرائيل" وهي "موجودة لدينا".

وقال انه "يتم استهداف عربة إطلاق الطائرة الإيرانية. الحديث يدور عن غارة معقدة داخل سوريا. تم تدمير الهدف".

وأضاف "لا نعلم بعد ان كانت الطائرة أصيبت من نيران سورية. الحادث لا يزال مستمرًا".

في المقابل، أعلنت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية السبت "لعدوان" اسرائيلي على قاعدة عسكرية في وسط سوريا. وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري "قام كيان العدو الاسرائيلي فجر اليوم بعدوان جديد على احدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي وأصابت أكثر من طائرة".

واعتبر ادرعي الحادث "هجومًا إيرانيًا على سيادة إسرائيل"، مؤكدا أن إيران "تجرّ المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي. ننظر ببالغ الخطورة الى إطلاق النيران السورية باتجاه طائراتنا".