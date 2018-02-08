اول تفجير انتحاري في الرمادي منذ استعادتها من الجهاديين

صورة أرشيفية .. اسفر تفجير انتحاري الخميس عن قتيل في مدينة الرمادي العراقية

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:11 08/02/2018 حدث بتاريخ: 21:19 08/02/2018

اسفر تفجير انتحاري الخميس عن قتيل في مدينة الرمادي العراقية، هو الاول الذي يستهدف عاصمة محافظة الانبار السنية منذ استعادتها من تنظيم الدولة الاسلامية قبل عامين، وفق مسؤول.

وسيطر التنظيم المتطرف على الرمادي قبل ان تستعيدها القوات العراقية بالكامل في التاسع من شباط/فبراير 2016.

وقال ضابط في الشرطة ان "رجلا يستقل دراجة نارية فجر نفسه امام حاجز مرور للشرطة" في الرمادي غرب بغداد.

واورد مصدر طبي ان "التفجير اسفر عن قتيل وعشرة جرحى".

وفي كانون الاول/ديسمبر 2017، اعلن العراق "الانتصار" على تنظيم الدولة الاسلامية عبر استعادة كل المدن التي كان يسيطر عليها.