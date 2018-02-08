السعودية تحظر مؤقتا استيراد الدواجن من الهند بسبب إنفلونزا الطيور

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:38 08/02/2018 حدث بتاريخ: 14:41 08/02/2018

قالت وزارة الزراعة السعودية اليوم الخميس إن المملكة فرضت حظرا مؤقتا على استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والكتاكيت من الهند بعد اكتشاف سلالة من فيروس إنفلونزا الطيور القاتل للدواجن هناك.

وفي يناير كانون الثاني، قالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، استنادا إلى تقرير من وزارة الزراعة الهندية، أن الهند سجلت تفشي فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى بالقرب من بنجالور الواقعة في إقليم كارناتاكا بجنوب البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قالت في بيان إن الحظر "جاء بعد دراسة النشرة التحذيرية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية" التي مقرها باريس.

وبحسب تقرير المنظمة، المنشور على موقعها الإلكتروني، فإن الفيروس اتش5ان8 قد اكتُشف في 26 ديسمبر كانون الأول في طيور بقرية داساراهالي حيث تسبب في نفوق تسعة طيور من إجمالي 951. وجرى إعدام باقي الطيور. ولم تذكر تفاصيل بشأن أنواع الطيور المصابة.