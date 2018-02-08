اسرائيل تعين سفيرا جديدا الى الاردن بعد اشهر من التوتر

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:17 08/02/2018 حدث بتاريخ: 13:17 08/02/2018

عينت اسرائيل سفيرا جديدا الى الاردن الخميس في اطار عملية التطبيع بين البلدين بعد اشهر من التوتر اثر مقتل اردنيين اثنين برصاص عنصر امن اسرائيلي داخل حرم السفارة في عمان.

وأعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان ان امير فايسبرود عين سفيرا جديدا الى الاردن.

وقد قتل أردنيان برصاص موظف في سفارة اسرائيل في عمان في 23 تموز/يوليو الماضي في محيط السفارة. وسمحت عمان للموظف بالمغادرة مع طاقم السفارة لتمتعه بالحصانة، واثار استقباله بحفاوة في اسرائيل الغضب في الاردن.

وادّعى حارس الأمن الذي يحمل صفة دبلوماسي انه تعرض لمحاولة طعن من قبل عامل اردني بمفك كان يستخدمه في تركيب قطع أثاث في شقة سكنية تتبع السفارة. وقتل صاحب الشقة على سبيل الخطأ على ما يبدو.

وعاد الموظف بعد استجوابه في الاردن الى الدولة العبرية حيث استقبله رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع السفيرة في عمان.

وقالت عمان حينها انها لن تسمح لطاقم السفارة الاسرائيلية بالعودة ما لم تفتح اسرائيل تحقيقا جديا في القضية يحقق العدالة وتقدم اعتذارها.

وقالت الحكومة الاردنية في 18 من كانون الثاني/يناير الماضي ان اسرائيل عبرت رسميا عن "أسفها وندمها" على مقتل الأردنيين وعلى مقتل القاضي رائد زعيتر في 2014 برصاص جندي اسرائيل على معبر جسر الملك حسين، مبدية استعدادها لتعويض عائلات الضحايا.

وأكد نتانياهو ان اسرائيل "اعربت عن ندمها" بعد ما حدث في تموز/يوليو الماضي، ووافقت على دفع تعويضات للحكومة الاردنية، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.

والأردن وإسرائيل يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994.