المرصد السوري: مقتل 150 مدنيا خلال 72 ساعة في الغوطة الشرقية

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:28 08/02/2018 حدث بتاريخ: 13:58 08/02/2018

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بمقتل 150 مدنيا خلال ثلاثة أيام جراء القصف الجوي والصاروخي لقوات النظام على غوطة دمشق الشرقية .

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إن من بين القتلى 38 طفلاً و26 امرأة مشيرا إلى مقتل 38 مدنيا بينهم 12 طفلاً ومواطنتان جراء القصف الجوي والصاروخي أمس الاربعاء على بلدات دوما وحمورية وبيت سوى وعربين.

وحسب المرصد ، تتواصل اليوم عمليات القصف الجوي والصاروخي على بلدات وقرى الغوطة الشرقية حيث نفذت الطائرات الحربية غارات استهدفت مناطق في مدينة حرستا وأماكن في بلدة مديرا، فيما قصفت قوات النظام مناطق في أطراف بلدة عين ترما بقذيفتين مدفعيتين.