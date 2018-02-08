مسؤول أمريكي: مقتل أكثر من 100 مقاتل موال للنظام السوري بعد إحباط هجوم

صورة تعبيرية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:46 08/02/2018 حدث بتاريخ: 10:58 08/02/2018

قال مسؤول أمريكي إن أكثر من 100 مقاتل من المتحالفين مع الرئيس السوري بشار الأسد قُتلوا بعد أن أحبط التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات محلية مدعومة منه هجوما كبيرا ومنسقا على ما يبدو في وقت متأخر أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس.

وتشير ضخامة عدد القتلى إلى كبر حجم الهجوم الذي قال المسؤول الأمريكي إن عدد المشاركين فيه بلغ نحو 500 مقاتل مدعومين بالمدفعية والدبابات وأنظمة صواريخ متعددة الفوهات وقذائف مورتر.

وطلب المسؤول عدم نشر اسمه.

ولم يقتل جنود أمريكيون أو يصابوا في الواقعة وفقا للمسؤولين.

لكن بعض القوات الأمريكية كانت لا تزال متمركزة وقت الهجوم مع قوات سوريا الديمقراطية التي كان الهجوم يستهدف مقر قيادتها في محافظة دير الزور.

وقال المسؤول إن واحدا من أفراد قوات سوريا الديمقراطية أصيب.

وأضاف المسؤول "نشتبه أن قوات موالية للنظام السوري كانت تحاول السيطرة على أراض حررتها قوات سوريا الديمقراطية من داعش في سبتمبر أيلول 2017".

وتابع "القوات كانت على الأرجح تسعى للسيطرة على حقول نفط في خوشام كانت مصدرا مهما للإيرادات لداعش ما بين 2014 و2017".

ولم يورد المسؤولون الأمريكيون أو التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تفاصيل عن القوات المهاجمة. والجيش السوري مدعوم من قوات تدعمها إيران وقوات روسية.

وقال المسؤول الأمريكي إن التحالف نبه المسؤولين الروس بشأن وجود قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة قبل الهجوم الذي جرى إحباطه بفترة طويلة.

وقال المسؤول "مسؤولو التحالف كانوا على اتصال بانتظام مع نظرائهم الروس قبل وأثناء وبعد إحباط الهجوم".