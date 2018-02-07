اليونيسف بحاجة إلى 17 مليون دولار لإعادة بناء المرافق الصحية في العراق

اليونيسف

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:48 07/02/2018 حدث بتاريخ: 21:04 07/02/2018

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأربعاء الجهات المانحة إلى توفير 17 مليون دولار لدعم إعادة بناء المرافق الصحية في العراق خلال العام 2018، بعد خروجه من حرب دامية استمرت ثلاث سنوات لطرد تنظيم الدولة الإسلامية.

ويرتقب أن يعقد مؤتمر دولي مخصص لإعادة إعمار العراق بين 12 و14 شباط/فبراير في العاصمة الكويتية.

وقال ممثل اليونيسف في العراق بيتر هوكينز في بيان إن "الوضع الراهن لنظام الرعاية الصحية في العراق مروع. فمن السهولة أن تتفاقم الحالات التي يمكن الوقاية منها ومعالجتها بين النساء الحوامل والمواليد الجدد والأطفال لتتصاعد بسرعة وتصبح مسألة حياة وموت".

وبحسب المنظمة الدولية، فإن نحو 750 ألف طفل في الموصل والمناطق المحيطة بها "يكافحون للحصول على الخدمات الصحية الأساسية. وبالرغم من تراجع العمليات القتالية، فإن أقل من 10 في المئة من مجموع المرافق الصحية في محافظة نينوى تعمل بكامل طاقتها، فيما تُستنزف طاقات تلك القليلة العاملة إلى أقصى الحدود".

وتابعت اليونيسف "لقد أدت السنوات الثلاث من النزاع والقتال الشديد إلى تدمير المرافق الصحية في العراق. فقد تعرض أكثر من 60 مرفقاً صحياً للهجوم مراراً منذ تصاعد العنف عام 2014، ما أدى إلى حدوث انقطاعٍ حاد وواسع في إيصال الخدمات الصحية الأساسية للأطفال والأسر".