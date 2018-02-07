إسرائيل تقول تسعى لحل دبلوماسي لنزاع مع لبنان بشأن الغاز في المتوسط

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:31 07/02/2018 حدث بتاريخ: 18:32 07/02/2018

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوم الأربعاء إن إسرائيل تسعى إلى حل مع لبنان عبر وساطة أجنبية بشأن حقل متنازع عليه للغاز بالبحر المتوسط وذلك بعد تصريحات عدائية متزايدة بين البلدين الخصمين.

وقال يوفال شتاينتز لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت على الإنترنت عندما سئل عن ”بلوك9“ الذي طرحه لبنان في عطاء للتنقيب عن النفط والغاز ”نأمل في ذلك، ومستعدون للمضي قدما (من أجل) حل دبلوماسي لهذه المسألة“.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ندد بالعطاء اللبناني الأسبوع الماضي.