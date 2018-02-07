طائرات حربية إسرائيلية تستهدف موقعا للجيش السوري قرب دمشق

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:13 07/02/2018 حدث بتاريخ: 12:15 07/02/2018

نقل التلفزيون السوري عن بيان للجيش قوله إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعا للجيش السوري في منطقة ريفية قرب دمشق اليوم الأربعاء وتصدى لها نظام الدفاع الجوي السوري ودمر معظم الصواريخ.

وقال الجيش في بيان "أقدم طيران العدو الصهيوني في الساعة 03.42 من صباح اليوم بإطلاق عدة صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية على أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي ودمرت معظمها".

ولم يذكر الجيش تفاصيل عن أي أضرار أو ضحايا.

وقال بيان الجيش "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد جاهزية قواتنا المسلحة للتصدي لأي اعتداء وإحباطه ومواصلة حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية وتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات والعواقب الخطيرة لمغامراتها العدوانية المتكررة وغير المحسوبة".

وفي القدس قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي "لا نرد على مثل هذه التقارير".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الصواريخ استهدفت "مواقع لقوات النظام (السوري) وحلفائها" في منطقة جمرايا غربي دمشق التي تعرضت للقصف أيضا في ديسمبر كانون الأول.

وقال السلاح الجوي الإسرائيلي إنه قصف قوافل أسلحة تابعة للجيش السوري وجماعة حزب الله اللبناني نحو مئة مرة منذ اندلاع الصراع السوري من أكثر من ستة أعوام.

وتعتبر إسرائيل حزب الله، المدعوم من إيران والذي يقاتل مع قوات الرئيس السوري بشار الأسد، أكبر تهديد تواجهه على حدودها.

وتشعر بقلق متزايد من اتساع النفوذ الإيراني خلال الصراع وحذرت من أنها ستتصرف في مواجهة أي تهديد من طهران.