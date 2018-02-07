مقتل فلسطيني بالرصاص بعد طعنه اسرائيليا بالضفة الغربية

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:02 07/02/2018 حدث بتاريخ: 10:02 07/02/2018

أعلن الجيش الاسرائيلي صباح الاربعاء مقتل فلسطيني بالرصاص بعدما طعن بسكين حارسا أمنيا عند مدخل مستوطنة في جنوب الضفة الغربية المحتلة ملحقا به جروحا طفيفة.

وقال الجيش في بيان إن الحارس الأمني كان عند مدخل مستوطنة كرمي تسور الواقعة شمال مدينة الخليل حين طعنه الفلسطيني وإن حارسا أمنيا آخر أطلق النار على المهاجم الفلسطيني فقتله.

ولم ترد أي تفاصيل إضافية حول هوية الفلسطيني.

وقام فلسطيني الاثنين بقتل مستوطن اسرائيلي طعنا بالسكين عند مدخل مستوطنة اريئيل القريبة من نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة قبل أن يلوذ بالفرار، وفق ما اعلنت الشرطة الاسرائيلية.

ومساء الثلاثاء قتل شاب فلسطيني خلال مواجهات دارت بين شبان فلسطينيين والقوات الاسرائيلية في نابلس خلال عملية نفذتها قوات الامن الاسرائيلية يرجح ان الهدف منها البحث عن منفذ عملية الطعن الاثنين.

وتصاعد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 6 كانون الأول/ديسمبر اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقتل منذ ذلك الحين ما لا يقل عن 23 فلسطينيا، معظمهم في صدامات مع القوات الإسرائيلية، فيما قتل فلسطينيان.