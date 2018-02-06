نتنياهو يزور مرتفعات الجولان ويحذر أعداء إسرائيل

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:37 06/02/2018 حدث بتاريخ: 19:37 06/02/2018

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة نادرة إلى مرتفعات الجولان المحتلة يوم الثلاثاء ونظر عبر الحدود إلى سوريا وحذر أعداء إسرائيل من الإقدام على ”اختبار“ عزم إسرائيل.

ووصل نتنياهو مع أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة إلى نقطة مراقبة على قمة تل على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من خط وقف إطلاق النار المعلن في عام 1974. وحذر نتنياهو إيران من محاولة ترسيخ وجودها العسكري في سوريا أو بناء مصانع للصواريخ في لبنان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ”نحن نسعى إلى السلام لكننا مستعدون لأي سيناريو، ولا أنصح أحدا بأن يختبرنا“.