سلطات كردستان العراق تعلن احتجاز نحو أربعة آلاف جهادي بينهم أجانب

مقاتلين اكراد

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:50 06/02/2018 حدث بتاريخ: 17:50 06/02/2018

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق الثلاثاء أن القوات الأمنية الكردية تحتجز قرابة أربعة آلاف مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم أجانب سلمت اثنين منهم لبلدانهم.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق ديندار زيباري في مؤتمر صحافي في أربيل إنه "منذ العام 2014 ولغاية العام 2017، اعتقلت القوات الأمنية والبشمركة نحو 2500 شخص منتمين لداعش.

ومع بدء عمليات تحرير الحويجة، سلم ألف شخص أنفسهم لقوات البشمركة، (...) وهناك 350 شخصا اعتقلوا في منطقة كركوك".