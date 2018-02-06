اردوغان: أمريكا لها "حسابات" ضد تركيا وإيران وروسيا في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:34 06/02/2018 حدث بتاريخ: 13:43 06/02/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعمل ضد مصالح تركيا وإيران وربما روسيا في سوريا حيث ترسل إمدادات عسكرية لمنطقة تحت سيطرة قوات يهيمن عليها الأكراد.

وقال اردوغان لمشرعين من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه "إذا قالت الولايات المتحدة إنها ترسل 5000 شاحنة و2000 طائرة شحن تحمل أسلحة من أجل قتال داعش فنحن لا نصدق ذلك".

وأضاف "يعني هذا أن لديكم حسابات ضد تركيا وإيران وربما روسيا" وكرر دعوته لسحب القوات الأمريكية من مدينة منبج بسوريا.