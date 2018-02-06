الجيش التركي: مقتل جندي وإصابة 5 في هجوم في إدلب السورية

جنود اتراك في سوريا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:59 06/02/2018 حدث بتاريخ: 11:13 06/02/2018

قالت القوات المسلحة التركية في بيان اليوم الثلاثاء إن جنديا قتل وأصيب خمسة في هجوم بالصواريخ وقذائف المورتر نفذه مسلحون أمس الاثنين خلال إقامة القوات التركية موقع مراقبة في محافظة إدلب السورية.

وذكر البيان أن القوات التركية ردت على الهجوم دون أن يحدد هوية المسلحين الذين نفذوه. وقال البيان إن فردا مدنيا في الوحدة التركية أصيب.

وكان الجيش بدأ إقامة الموقع أمس الاثنين جنوب غربي مدينة حلب السورية فيما يمثل أعمق موقع يقيمه في شمال غرب سوريا بموجب اتفاق مع روسيا وإيران بهدف تقليل العنف في المنطقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن موقع المراقبة قريب من قرية العيس ما يجعله على مسافة تقل عن خمسة كيلومترات من الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وحلفائها.

وقبل أسبوع تعرضت قافلة عسكرية تركية كبيرة متجهة إلى المنطقة ذاتها لهجوم واضطرت للتراجع. وتعد المنطقة أحد آخر المعاقل الرئيسية في أيدي قوات المعارضة السورية.

وانهار اتفاق عدم التصعيد الذي كان من المفترض أن تراقبه القوات التركية. وفي ديسمبر كانون الأول شن الجيش السوري وفصائل مدعومة من إيران هجوما كبيرا تحت غطاء جوي روسي مكثف لاسترداد أراض في محافظة إدلب.

وشنت تركيا هجوما قبل أسبوعين في منطقة أخرى مجاورة من سوريا في عفرين استهدفت فيه مقاتلين أكرادا يسيطرون عليها.