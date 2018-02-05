مقتل مستوطن اسرائيلي طعنا بسكين في هجوم نفذه فلسطيني بالضفة الغربية

مشهد من مستوطنة اريئيل قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:12 05/02/2018 حدث بتاريخ: 19:23 05/02/2018

قتل مستوطن اسرائيلي الاثنين عند مدخل مستوطنة اريئيل القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة طعنا بسكين في هجوم نفذه فلسطيني، وفق ما اعلنت الشرطة الاسرائيلية.

وقالت الشرطة ان المستوطن الاسرائيلي "توفي متاثرا بجراحه" وان البحث جار عن المهاجم الذي لاذ بالفرار.

وقال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي" ان الفلسطيني طعن المستوطن الاسرائيلي وهو مدني في موقف للباصات عند مدخل مستوطنة اريئيل".

ونقل طاقم الاسعاف المصاب الى مستشفى بلنسون في مدينة بتاح تكفا قرب تل ابيب حيث أعلن عن وفاته.

وقال بيان للجيش ان "ضابطا اسرائيليا تعرف على المهاجم ولاحقه بسيارته واصابه بسيارته لكنه فر، وتقوم قوات الجيش بالبحث عنه".

وقال موقع واي نت الاخباري ان المهاجم ترك في المكان حقيبة فيها هويته وملابس.

وعرف المستوطن بانه ايتمار بن غال وعمر 40عاما وهو مدرس من سكان مستوطنة هار براخا بالقرب من مدينة نابلس.

وتعتبر مستوطنة اريئيل مدينة ومن كبرى مستوطنات الضفة الغربية وتُمسى عاصمة "السامرة" واقيمت على اراضي قرية سلفيت عام 1978.