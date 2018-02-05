وفاة عمار بن عودة أحد آخر مفجري حرب تحرير الجزائر

وصول الوفد الجزائري الذي كان يضم مصطفى بن عودة الى ايفيان ليه بان للمشاركة في مفاوضات استقلال الجزائر في 17 مارس 1962

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:06 05/02/2018 حدث بتاريخ: 18:06 05/02/2018

توفي بن مصطفى بن عودة الذي عرف باسم "عمار" وكان بين 22 شخصية فجرت حرب التحرير الجزائرية التي انتهت باستقلال الجزائر عام 1962 في مستشفى بلجيكي عن عمر ناهز 93 سنة، وفق ما اعلن التلفزيون الجزائري الاثنين.

وعمار بن عودة واسمه الحقيقي بن مصطفى بن عودة من مواليد عنابة (شرق) سنة 1925 وهو واحد من ثلاثة كانوا على قيد الحياة وشاركوا مع 19 آخرين في اجتماع جرى في النصف الثاني من حزيران/يونيو 1954 واتخذ خلاله قرار اللجوء الى العمل المسلح لمواجهة الاحتلال الفرنسي.

وبعد الاستقلال شغل عدة مناصب ديبلوماسية وكان آخر منصب شغله هو رئيس مصف الاستحقاق الوطني، وهو هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية مهمتها اسدال الاوسمة.

ومازال من "مجموعة ال22" عضوان هما عثمان بلوزداد (89 سنة) وعبد القادر لعمودي (93 سنة)، بينما توفي او قتل الباقون سواء خلال الحرب من امثال العربي بن مهيدي او بعد الاستقلال مثل الرئيس محمد بوضياف الذي اغتيل في حزيران/يونيو 1992 بعد اشهر من تقلده منصب رئيس الجمهورية.

وبدأ الاحتلال الفرنسي للجزائر في 1830 وانتهى بعد حرب دامية شارك فيها بن عودة بجميع مراحلها كما شارك في مفاوضات ايفيان التي افضت الى التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار في 19 اذار/مارس 1962.

وفي 5 تموز/يوليو 1962 حقق الجزائريون مطلبهم بالاستقلال بعد سبع سنوات من الحرب المتواصلة ومليون ونصف مليون "شهيد" بحسب الجزائريين بينما يتحدث المؤرخون الفرنسيون عن 500 الف قتيل.