الرياض "اعترضت" صاروخا بالستيا اطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن

العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:30 05/02/2018 حدث بتاريخ: 16:33 05/02/2018

أعلن متحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية "اعتراض" قوات الدفاع الجوي صاروخاً بالستيا أطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن المجاور باتجاه مدينة خميس مشيط في جنوب غرب المملكة.

واتهم العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي الذي ينفذ تدخلا عسكريا في اليمن منذ 2015 لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران بـ"إطلاقه (الصاروخ) بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

واضاف ان الصاروخ اعترض "في تمام الساعة السابعة وثلاثة وعشرون دقيقة (04,23 ت غ) من صباح" الاثنين معتبرا ان "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية".

وتتهم السعودية والولايات المتحدة تكرارا ايران بتوفير الاسلحة وخصوصا الصواريخ للمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.

ورغم نفي طهران، خلص تقرير لخبراء امميين في كانون الثاني/يناير إلى انتهاك ايران للحظر الاممي على الاسلحة في اليمن عبر الاجازة للمتمردين التزود بطائرات بلا طيار وصواريخ بالستية.

في الاشهر الاخيرة اطلق الحوثيون صواريخ بالستية باتجاه الاراضي السعودية، اعترضت جميعها.

وتسبب النزاع في اليمن بمقتل أكثر من 9200 شخص منذ بدء التحالف العربي بقيادة السعودية تدخله العسكري في اذار/مارس 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية، وبالأزمة الانسانية الأسوأ حول العالم بحسب الأمم المتحدة.