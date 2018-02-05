الجيش اللبناني يعلن مقتل جندي خلال مداهمة في شمال لبنان

مدرعة تابعة للجيش اللبناني

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:22 05/02/2018 حدث بتاريخ: 14:10 05/02/2018

أعلن الجيش اللبناني في بيان الاثنين مقتل جندي بالاضافة الى أحد المطلوبين نتيجة تبادل لاطلاق النار خلال مداهمة أمنية في مدينة طرابلس في شمال لبنان.

وأوضح أنه أثناء قيام وحداته بمداهمة في منطقة باب التبانة في طرابلس الأحد بحثاً عن "عدد من المطلوبين"، تعرضت قواته "لإطلاق نار ورمي رمانات يدوية، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وجرح عدد آخر".

وأعلن في بيان ثان أن وحداته لاحقت "الإرهابي مطلق النار المدعو هاجر العبدالله واشتبكت معه ما أدّى إلى مقتله"، مشيراً إلى أنه أوقف شقيقه كما "تمّ ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية والمبالغ المالية".

ولم يحدد الجيش الاتهامات الموجهة الى المطلوبين لكنه أطلق على مطلق النار تسمية "ارهابي" وهو التعبير الذي عادة ما يستخدمه للاشارة الى مطلوبين جهاديين أو متعاونين معهم.

ويلاحق الجيش بانتظام مطلوبين بجرائم تفجير أو اعتداء على عناصره أو الانضمام الى شبكات تعد لأعمال تخريبية أو التواصل مع تنظيمات خارج الحدود.

وتحولت مدينة طرابلس، ثاني أكبر المدن اللبنانية، بين العامين 2012 و2013 مسرحاً لمواجهات عنيفة متكررة بين منطقتي باب التبانة ذات الغالبية السنية، وجبل محسن ذات الغالبية العلوية، قبل ان ينتشر الجيش اللبناني هناك في تشرين الأول/اكتوبر 2014.

وشهد لبنان خلال السنوات الماضية تفجيرات عدة بسيارات مفخخة تبنى تنظيم الدولة الإسلامية عدداً منها. وشهد صيف العام 2017، على خروج عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة سابقاً من منطقة جبلية كانوا يتحصنون فيها عند الحدود مع سوريا.