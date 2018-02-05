المرصد السوري: رتل تركي يدخل إلى ريف حلب الجنوبي

صورة ارشيفية لدبابات تركية على الحدود مع سوريا

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:58 05/02/2018 حدث بتاريخ: 11:58 05/02/2018

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدخول رتلً من القوات التركية صباح اليوم الاثنين إلى الأراضي السورية عبر منطقة كفرلوسين الحدودية مع منطقة لواء إسكندرون.

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إن الرتل اتجه عبر ريف حلب الغربي نحو منطقة العيس الواقعة في الريف الجنوبي لحلب، والمتاخمة لمناطق سيطرة قوات النظام وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني في منطقة الحاضر، في ريف حلب الجنوبي.

وأشار المرصد إلى أن الرتل ضم عشرات الآليات والحاملات التي أقلت على متنها عشرات المدرعات والآليات الثقيلة والآليات الهندسية وحملت على متنها العشرات من جنود القوات التركية.

وحسب المرصد ، يأتي دخول هذا الرتل بعد خمسة أيام من تفجير استهدف إحدى الآليات ضمن الرتل العسكري التركي المتوقف في منطقة الاتارب بريف حلب الغربي، والذي كان يترقب الأوامر للتحرك نحو منطقة العيس في الريف الجنوبي لحلب، حيث تسبب التفجير الذي استهدف حاملة آليات ثقيلة، في إعطاب الآلية بشكل كامل وقتل سائق الحافلة من الجنسية التركية وإصابة آخر بجراح .