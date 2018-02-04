الادارة الكردية في عفرين تدعو روسيا الى التوقف عن دعم الهجوم التركي

دبابات تركية على الحدود مع سوريا

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:22 04/02/2018 حدث بتاريخ: 18:30 04/02/2018

دعت الادارة الذاتية الكردية في عفرين الاحد روسيا الى وقف دعمها للهجوم الذي تشنه تركيا منذ أسبوعين ضد هذه المنطقة، وناشدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية التدخل لوقف العملية العسكرية التركية.

وفي عفرين في شمال غرب سوريا، تظاهر آلاف المواطنين تعبيرا عن تنديدهم بالهجوم التركي الذي تشنه أنقرة وفصائل سورية موالية لها منذ 20 كانون الثاني/يناير.

وطالبت الإدارة الذاتية في بيان "دولة روسيا الاتحادية على وجه الخصوص التراجع عن موقفها الداعم لإرهاب الدولة التركية تجاه شعب عفرين بكافة مكوناته وسوريا بشكل عام"، مشددة على "أنها تتحمل مسؤولية المجازر التي ترتكبها الدولة التركية الفاشية بحق المدنيين الأبرياء".

ومنذ بدء الهجوم، حمّل الأكراد روسيا المسؤولية معتبرين أنه ما كان ليحدث لولا "الضوء الاخضر" منها.

وسارعت موسكو مع بدء الهجوم إلى سحب قوات لها كانت منتشرة في عفرين، ودربت سابقاً مقاتلين أكرادا.

وناشدت الإدارة الذاتية "التحالف الدولي والولايات المتحدة والمؤسسات الحقوقية والمدنية والإنسانية ومجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، التدخل الفوري لإيقاف العدوان التركي على إقليم عفرين".

ويتصدى المقاتلون الأكراد الذين أثبتوا كفاءة عسكرية كبيرة في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية، للهجوم التركي، لكنها المرة الأولى التي يتعرضون فيها إلى عملية كبيرة بهذا الحجم تتضمن قصفاً جوياً.

وتتواصل الاشتباكات على محاور عدة في منطقة عفرين، وتمكنت القوات التركية والفصائل الموالية لها من السيطرة على 15 قرية وبلدة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأسفر القصف والمعارك، بحسب المرصد، عن مقتل نحو 70 مدنياً، فضلاً عن أكثر من مئة مقاتل كردي ومئة آخرين من الفصائل الموالية لأنقرة.

كما قتل 14 جندياً، وفق الجيش التركي. وتنفي أنقرة استهداف المدنيين، مؤكدة انها تستهدف مواقع المقاتلين الأكراد.

وفي اليوم الخامس عشر للعملية، تظاهر آلاف الأشخاص الأحد في مدينة عفرين رافعين رايات الوحدات الكردية وصوراً لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الذي تعتقله تركيا منذ 1999.

كما حملوا صوراً للجرحى ولافتات بلغات مختلفة كُتب على بعضها "التهديدات التركية لا تكسر إرادة شعبنا" و"عفرين قلعة الصمود".

وحمل المتظاهرون أيضاً أغصان زيتون، اذ تشتهر مدينة عفرين ببساتينها الواسعة من الزيتون. وكانت تركيا اطلقت على عمليتها "غصن الزيتون".

وهتف المتظاهرون "تعيش مقاومة عفرين" و"لن نخاف منكم يا غزاة".

وقال علي محمود (45 عاماً) لفرانس برس "تحمّلنا المسؤولية عن كل العالم، نحن الذين قاتلنا الإرهاب (...) حتى دير الزور"، في إشارة إلى المعارك التي خاضها المقاتلون الأكراد بدعم من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف "اليوم اتفق العالم على قتل الشعب السوري، ومن هنا نوجه رسالة الى العالم كله: نحن باقون حتى النهاية".

وقالت فكرت عفدال (33 عاماً) "نحن هنا اليوم لنقول لجميع الشعوب والدول، لن نترك أرضنا ولن نتخلى عن عفرين"، مضيفة "سوف تنجب كل حبة زيتون مقاتلاً".