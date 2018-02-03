الجيش: غارة جوية اسرائيلية على قطاع غزة بعد اطلاق صاروخ

فلسطيني قرب السياج الذي يفصل بين اسرائيل وقطاع غزة خلال صدامات شرق مدينة خان يونس في 26 يناير 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:07 03/02/2018 حدث بتاريخ: 14:18 03/02/2018

اعلن الجيش الاسرائيلي شن غارة على جنوب غزة السبت بعد اطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني على جنوب اسرائيل ليلا بدون ان يسبب اصابات.

وقال في بيان "ردا على اطلاق صاروخ على جنوب اسرائيل (...) شنت طائرات ضربة على موقع مكون من بنيتين عسكريتين".

واوضح مصدر امني فلسطيني ان الغارة اصابت، في غرب مدينة رفح، موقعا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، مشيرا الى انها لم تسبب سقوط جرحى.

من جهتها، ذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان الصاروخ الذي اطلق من غزة سقط في ارض خالية ولم يؤد الى اصابات.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي قصف موقعا لحركة حماس الجمعة في شمال غزة بعد اطلاق صاروخ من القطاع المحاصر، وفق الجيش الاسرائيلي. وافاد مراسلو وكالة فرانس برس ان الطيران الاسرائيلي قصف منطقة قرب بيت حانون في شمال قطاع غزة.

وأطلقت الفصائل المسلحة في غزة عشرين صاروخا وقذيفة هاون على الاقل على جنوب إسرائيل، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وغالبا ما تقوم فصائل اسلامية باطلاق صواريخ، لكن اسرائيل تحمل قادة حماس مسؤولية اي هجمات انطلاقا من القطاع، وترد مستهدفة مواقع للحركة.

وتلتزم اسرائيل وحماس وقفا هشا لاطلاق النار منذ انتهاء الحرب التي شنتها الدولة العبرية على غزة صيف 2014 وكانت الثالثة منذ سيطرة الحركة الاسلامية على القطاع في 2007.