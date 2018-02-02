المرصد السوري: مقتل 11 مدنيا في غارات للطيران السوري على الغوطة الشرقية

جانب من القصف على مدينة عربين

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:48 02/02/2018 حدث بتاريخ: 21:55 02/02/2018

اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل 11 مدنيا على الاقل الجمعة في غارات لسلاح الجو السوري استهدفت الغوطة الشرقية لدمشق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وتأتي هذه الغارات في وقت اتهم فيه الجيش السوري بشن هجمات بالكلور في الغوطة. ولم يستبعد مسؤولون اميركيون شن غارات جديدة على مواقع النظام في سوريا.

وقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل في عربين في حين اوقع قصف مدفعي ثمانية قتلى في دوما، بحسب المرصد.

ويعاني سكان الغوطة الشرقية (400 الف نسمة) المحاصرون من الجيش السوري منذ 2013، ازمة انسانية حادة وسط نقص في الاغذية والادوية بحسب المصدر ذاته.

واتهم المرصد في 22 كانون الثاني/يناير قوات موالية للنظام السوري بشن هجوم كيميائي في الغوطة حيث افيد عن 21 حالة اختناق. واشار سكان ومصادر طبية الى هجوم بالكلور.

وقال المرصد ايضا انه في 13 كانون الثاني/يناير سجل هجوم مماثل في محيط دوما مع "سبع حالات اختناق".

وبعد هذه الاخبار لوحت واشنطن الخميس بشن غارات جديدة في سوريا، بحسب مسؤولين.

وقال وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الجمعة ان غاز الكلور "استخدم عدة مرات" في هجمات في سوريا "لكن ما يقلقنا اكثر هو احتمال استخدام غاز السارين" موضحا ان واشنطن لا تملك اثباتات تؤيد هذه الفرضية.